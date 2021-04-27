Еще даже до начала пандемии коронавируса Индия часто ошибалась в подсчетах умерших.

Индия стала худшим эпицентром пандемии коронавируса в мире, зафиксировав более чем 17,6 миллионов случаев заражения. Но эксперты боятся, что реальная цифра может быть в 30 раз больше. Это означает, что на самом деле в Индии более полумиллиарда инфицированных.

Об этом пишет CNN. Медики и ученые в Индии уже давно предостерегают, что количество случаев COVID-19 и смертей от болезни существенно занижена по ряду причин включительно с плохой инфраструктурой, человеческими ошибками и низким уровнем тестирования. Кое-что изменилось со временем. Например, ситуация с проведением тестов улучшилась по сравнению с первой волной заражения. Но несмотря на это, реальные масштабы второй волны уничтожают Индию значительно сильнее, чем говорят официальные цифры.

"Все знают, что и подсчет зараженных, и количество погибших занижены. Так всегда было. В прошлом году мы подсчитали, что только один из каждых 30 случаев заражения был выявлен с помощью тестов. Поэтому сообщенные цифры - это серьезное занижение. На этот раз цифры об умерших, наверное, очень сильно недооценены. На местах мы видим значительно больше смертей, чем было официально зафиксировано", - сказал директор Центра динамики заболеваний Раманан Лаксминараян.

Когда первая волна COVID-19 начала спадать в сентябре прошлого года, правительство указало на низкое количество умерших как на доказательство своего успеха в борьбе с пандемией. Этот аргумент стал основанием для отмены некоторых ограничений. Премьер-министр Нарендра Моди отметил низкие показатели как признак роста доверия людей. Он пообещал, что вся страна "выйдет из битвы против COVID-19 победителем".

Читайте такжеBloomberg опубликовал рейтинг самых устойчивых к COVID-19 странCNN пишет, что даже до начала пандемии Индия часто неправильно считала своих умерших. Система здравоохранения в стране плохо финансируется. Поэтому даже в нормальные времена лишь 86% умерших по всей стране были зарегистрированы в правительственных системах. И только в 22% случаях, зарегестрированных в системе, была указана официальная причина смерти, подтвержденная врачом, - сказал доктор Хемант Шеваде.

Большинство людей в Индии умирают дома или в других местах, но не в больницах. Поэтому врачи обычно не присутствуют, чтобы подтвердить причину смерти. И эта проблема только ухудшилась во время второй волны пандемии, которая перегрузила больницы. Не имея куда деваться, пациенты с COVID-19 все чаще умирают дома, в залах ожидания, во дворах переполненных больниц.

Борьба с коронавирусом в Индии

Индия сейчас на втором месте по числу тех, кто заразился коронавирусом в мире. В стране подтвердили 16,6 миллиона случаев COVID-19. Из них 189,5 тысяч человек умерли от осложнений заболевания, как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирусный взрыв в Индии может быть связан с циркуляцией нового штамма.

Сейчас в Индии нет жесткого карантина. Там открыты рынки и торговые центры, а также позволяют проводить большие свадьбы. А недавно там провели одно из самых масштабных событий года – фестиваль красок Холи. В празднике приняли участие миллионы индийцев без соблюдения карантинных правил.

Из-за наплыва больных и низкого старта вакцинации Индия даже заморозила миллионы доз вакцины собственного производства, предназначенных по заказу COVAX для бедных стран.

В то же время чиновники страны на время празднования фестиваля воздержались от упоминаний о действующем карантине и просто приветствовали людей, желая им счастья и радости.

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Перевод: Лесь Дымань