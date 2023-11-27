Цена блокады для Польши: "пограничная непроходимость" достигла Германии

Немцы начали усиленные проверки польских фур на границе с Германией, из-за чего тут выстроились очереди. Это своего рода "карма" для Польши, которая на официальном уровне не спешит решать проблему с блокадой украинской границы А значит, кризис выходит на более высокий уровень.

Мы постоянно слышим лишь о потерях Украины от блокады на границе – 1 миллион гривень в сутки, 400 миллионов евро за весь период, или другие оценки, хотя все это исключительно "на глаз". Официальных данных пока нет. Мы слышим о гибели наших водителей в очередях и том, как портятся грузы из-за простоя на границе. Но платит ли свою цену Польша?

Да, платит. Как и Евросоюз в целом. Потому что это нарушает главный принцип объединенной Европы – свободное передвижение товаров без преград и границ, а Украина, де-факто, уже часть объединенной Европы. И за прошлый год уже заняла очень заметную нишу, что многим не нравится.

Вот только посчитать эту цену пока сложно так как данные государственных ведомств появятся еще очень нескоро. Будет интересно взглянуть на рост цен в Польше и в ЕС в целом, поскольку Украина занимает значительную долю в поставках самых разных товаров. Пока же единственным индикатором может служить польская биржа, где данные обновляются каждый час.

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А там – какая неожиданность – все ключевые индексы в красной зоне и снижаются. Причем падать они начали 20 ноября, что удивительным образом "совпало" с началом полной блокировки границы с Украиной. Уже неделю снижаются все польские индексы – WIG, WIG20, WIG30, mWIG40, sWIG80 и пр. Пусть и незначительно (в пределах 1%), но стабильно.

Примечательно, что у польских логистических компаний стоимость акций наоборот растет в течение года, хотя и не у всех. Протест, якобы, направлен на поддержу польских транспортников, но, оказывается, у тех, кто не ездит в РФ и РБ ситуация далека от упадничества. Наоборот, они считают сверхприбыль из-за перераспределения украинского экспортного трафика.

Лучше всего чувствуют себя такие компании как OT Logistics (железная дорога и суда) и Enter Air Sp. (авиаперевозки), увеличившие капитализацию за год на 215% и 100% соответственно. Видно, что грузовые потоки из Украины пытаются переориентировать главным образом на железную дорогу, а оттуда в порты.

Причем первая, на фоне блокады границы, за неделю протестов просела в капитализации – на 11%. То есть польские логистические компании теряют деньги, не получая товары из Украины для реэкспорта. Не зря протестующие постоянно говорят о "личных доходах" - заработок других поляков им тоже безразличен.

Но, постойте, сейчас падают же акции не только транспортных компаний, но и банков, металлургических компаний, других отраслей, которые с Украиной никак не связаны? С одной стороны, да, не связаны. Но с другой, все это (банки, границы) - проявления одного пагубного процесса в Польше – периода "междувластия", который многие хотят использовать в своих целях, как внутри Польши, так и за ее пределами.

Кто получает выгоду

Используют период "междувластия" в Польше как политики от власти, так и от оппозиции. Первым нужен аргумент, чтобы показать, что ни о какой смене правительства в таких сложных условиях и речи быть не может. Да и лояльное отношение к правым радикалам от правящей партии вполне органично совмещается с переговорами о новой коалиции (там каждый голос на счету).

Оппозиционеры-евроскептики же ощутили "золотую акцию" и полную свободу действий. Сами же радикалы стремятся не столько возглавить процесс, сколько разрушить "пьедестал" системы власти в Польше, спровоцировав как можно больше кризисов. Ведь у любых радикалов рейтинги растут исключительно в период хаоса и кризиса. По их логике, если кризиса нет, то его надо создать.

Тот же Рафал Маклер, ставший "лицом" протеста в качестве владельца транспортной компании, поступает именно так. На предыдущих выборах в Сейм он набрал около 1% голосов. Полный провал. Теперь же он стал едва ли не самой популярной персоной на ток-шоу. Он буквально упивается популярностью, в т.ч. числе и благодаря РосСМИ.

Его компания, к слову, обслуживала, согласно публичной информации, маршруты до Беларуси и России. Эти направления в 2022 году практически "обнулились", как и его бизнес, и денежные потоки из РФ. Потому очевидно, что он на Украину зол и обижен. Примечательно, что его автомобили активно ездили между Молдовой и РФ/РБ, но не в Украину (или это делалось непублично). Так что лично он никаких потерь от конкуренции с украинскими водителями или перевозчиками не понес – украинцы сейчас не ездят в РФ и РБ, а машины Маклера не ездят в Украину.

Он представляет праворадикальную партию "Конфедерация свободы и независимости", лидер которой, Януш Корвин-Микке, еще в 2015 году посещал оккупированный Крым и даже получал награды от местного гауляйтера Аксенова. Потому неудивительно, что именно такие "перевозчики" требуют сократить объемы перевозок в 5 раз, на уровни, действовавшие до 2022 года – 180 тысяч разрешений для фур в год.

За последние 9 месяцев, для сравнения, границу прошло 880 тысяч грузовиков в обе стороны. Больше всего от резкого сокращения трафика может пострадать импорт в Украину топлива. Угадайте, кто сильнее всего хочет оставить без топлива украинские танки и военную логистику? Ответ очевиден.

Но это работает и на вывоз товаров из Украины в ЕС: удар по ЕС - это тоже цель пророссийских сил и, как ни странно, элемент торга для правящей партии в Польше, которая давно "побила горшки" с Германией и Брюсселем. Условно их предложение звучит так: "Мы прекратим давать разрешения на протесты (читай – "блокаду"), а ЕК нам взамен…". Далее идет список пожеланий, которые Варшава регулярно озвучивает Еврокомиссии.

Убытки для всей Европы

В первую очередь от блокады украинской границы пострадать может рынок Германии и других стран Центральной Европы – основные потребители нашей продукции и поставщики свих товаров в Украину. Да, речь про все то же зерно, но не только – из ЕС в Украину тоже идет много технологической продукции, а развозят ее главным образом украинские водители. То есть, европейские производители (из Германии и даже той же Польши) тоже понесут убытки из-за протестов. Но протестующим все равно регулярно выдают разрешения на протест…

Показательно, что на прошлой неделе среди "транспортников", вдруг оказались "аграрии", ранее блокировавшие поставки украинского зерна в ЕС и, среди прочего, спровоцировавшие рост цен на продовольствие в Европе. Картинка сложилась. Особенно если учесть, что "Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта", ответственный за блокаду, был создан лишь в сентябре. То есть специально под эту антиукраинскую акцию.

Сегодня уже 27 ноября. Разрешение на протест "транспортникам" польская власть выдавала, напомним, до 26 ноября. По словам Рафала Маклера, лидера протестующих, польские власти выдали новые разрешения на протест. В Словакии тоже была попытка такого же "протеста", но завершилась она быстро – вместо разрешений на границе разместили патрули полиции. Так что сейчас мы наблюдаем "тест" для официальной Варшавы – она действительно хочет решить вопрос с блокадой границы или и далее будет выдавать разрешения, продлевая хаос в Европе и нанося экономические потери Украине, Германии и, непосредственно, самой себе?

Андрей Попов