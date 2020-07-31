В Кремле убеждены, что Беларусь отпустит всех задержанных путинских наемников

По словам пресс-секретаря Путина, Россия обеспокоенна тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам.

В Кремле убеждены, что власти Беларуси отпустят 33 задержанных бойцов ЧВК «Вагнера», поскольку они не совершали противоправных действий.

Как передает собственный корреспондента УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», - сказал он.

Песков заявил, что Москва обеспокоена тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, обосновывающая задержание российских граждан. При этом он подчеркнул, что задержанные не совершали противоправных действий, имели все необходимые документы.

«Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно», - отметил пресс-секретарь.

Читайте такжеВ РФ признали, что боевики "Вагнера" использовали Беларусь как "пересадку" в "третью" страну

Также он сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не проводили телефонный разговор после задержания россиян под Минском.

«Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время», - подчеркнул Песков.

По его словам, «с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Минске россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом в Беларуси и опоздали на рейс».

«Что касается информации об обстоятельствах пребывания этих граждан, то сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Белоруссию. Они должны были улетать в другую страну транзитом, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами», - заверил Песков и добавил, что россияне «опоздали на самолет и ждали вылета».

Он также сообщил, что у них были билеты в Стамбул, и эти люди являются сотрудниками частного охранного предприятия.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Читайте такжеЭто все инсинуации: в Кремле отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждает, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Беларусь попросила украинскую власть проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самых военных компаний в России юридически нет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram