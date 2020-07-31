"Лукашенко такого не ожидал": белорусский оппозиционер оценил ситуацию с задержанием "вагнеровцев"

По его словам, Лукашенко не ожидал такого подвоха от "союзника", хотя их отношения уже давно прохладные.

Президент Беларуси Александр Лукашенко использует задержание российских наемников из ЧВК "Вагнер" для нагнетания паники перед выборами, однако на реальное обострение отношений с Россией не решится.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич.

"Я думаю, в этом деле Александр Лукашенко будет опираться на мнение, которое он получит из Кремля. Вряд ли он захочет обострять ситуацию, потому что она и так накалилась. Хотя российская сторона пока демонстрирует нейтральное отношение и заявляет, что да, действительно эти люди могли находиться на территории Беларуси, но они следовали транзитом в третью страну. Но очевидно, что это их люди, и за них Александру Лукашенко придется ответить, если что-то будет происходить, несогласованное с Кремлем", - сказал Губаревич.

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По его словам, Лукашенко не ожидал такого подвоха от "союзника", хотя их отношения уже давно прохладные.

"Но, скорее всего, это нагнетание атмосферы перед выборами. Вспомним другие политические кампании или кризисы, даже недавние – 2017 год, массовые выступления в Беларуси. Там тоже был обнаружен джип с боевиками, которые прорывались через границу Беларуси со стороны Украины с тротилом, боеприпасами. Через пару месяцев этот джип "испарился" и больше нигде не фигурировал", - напомнил белорусский политик.

Губаревич предположил, что Лукашенко попытается повесить на "вагнеровцев" диверсии в преддверии дня выборов, "хотя в задачи этой группы такое не входило".

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевиков из "ПГК Вагнера" ​​и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины в Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три большие тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с "Частной военной компанией Вагнера". В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Беларусь попросила украинскую власть проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов "Частной военной компании Вагнера", а самих военных компаний в России юридически нет.

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