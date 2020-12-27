Исследователь также попытался объяснить, почему россияне, которые выступают против политики Владимира Путина, не хотят идти на массовые акции протеста.

Владимир Путин использует патриотизм и религию для того, чтобы отвлечь внимание простых россиян от проблем внутри страны. Но сейчас население РФ уже скептически относится к власти - подобно жителям позднего СССР во времена Брежнева.

Такое мнение в интервью изданию Апостроф озвучил американский историк, автор многочисленных книг о РФ и СССР Корнелис "Кис" Ботерблюм. Так, эксперт решил описать нынешнюю российскую политику и подчеркнул, что во главе стоит национализм, из-за которого страдает, в том числе, и Украина.

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"В центре российской политики сейчас все больше оказывается национализм. Он приводит к вмешательству в жизнь других стран, в том числе Украины, и к захвату Крыма. Это такая хитрость. Так же как и то, что Путин вдруг стал очень верующим православным прихожанином. Не думаю, что это он сделал искренне - скорее из оппортунистических соображений. Так же национализм используют политики-популисты, демагоги. Это инструмент, чтобы отвлекать людей от того, что действительно важно в жизни. Трамп делает то же самое в Америке", - объясняет Ботерблюм.

По словам американского историка, Владимир Путин за 20 лет пребывания у власти в Кремле не смог добиться успехов в улучшении экономики РФ и отвлекал россиян от серьезных изменений внутри страны.

"Он просто отвлекал людей от того, что для них важно. Россияне мне рассказывают, что они сами уже не покупаются на слова Путина, не верят в то, что он говорит. Мне кажется, что отношение к власти у россиян сейчас такое, как было у населения позднего Советского Союза времен Брежнева, когда люди говорили: он просто boltoon (русские слова в языке Корнелиса Ботерблюма передаются латиницей, - "Апостроф"), болтун, а я буду делать все по-своему. Думаю, так же российское население отвечает на слова Путина. По крайней мере, это я вижу в крупных городах", - продолжил профессор истории.

Помимо этого, Корнелис Ботерблюм попытался объяснить, почему россияне, выступающие против политики Владимира Путина, не хотят идти на массовые акции протеста.

"...Люди не ходят на демонстрации, когда выборы проходят нечестно, потому что они понимают, что в этом нет никакого смысла. Вместе с тем, Путин и его окружение постарались, чтобы население вообще потеряло интерес к политике", - резюмировал он в интервью журналистам.

Информация СМИ об "отставке Путина" и реакция Кремля

Как сообщило 6 ноября издание The Sun со ссылкой на источники в Москве, Путин может уйти с поста президента России в начале следующего года из-за опасений, что он имеет "болезнь Паркинсона".

В Кремле в тот же день опровергли информацию СМИ, что Путин может уйти в отставку из-за болезни.

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Автор: Андрей Василюк