Лукашенко встретился с премьером РФ Мишустиным.

Александр Лукашенко спрогнозировал, что спокойной жизни не будет, но Беларусь "полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость".

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Об этом действующий президент РБ заявил сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, жалуясь на "переброску войск НАТО" к границам Беларуси, передает БЕЛТА.

"Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16 (по-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили)", - пожаловался Лукашенко.

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - сказал он.

Как пишет БЕЛТА, Лукашенко заявил, что спокойной жизни не будет, "но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость".

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк