Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в выходные дни силовики "освобождают часть Минска, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись". При этом он считает, что в стране красные линии "пока никто не нарушал".

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Такое заявление Лукашенко сделал 14 сентября на переговорах в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

"Не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то: у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В обычные (будние - прим.) дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу и воскресенье. Часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись", - рассказал Лукашенко.

"Но главное, я это постоянно говорю, - не переходить черту. Есть красная линия (вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда вы стали еще совсем молодым президентом). Не дай бог, конечно, это в Беларуси. Но, тем не менее, есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Пока эти красные линии никто не нарушал", - добавил Лукашенко.

Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи

14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в формате "сам на сам". Лидеры стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Автор: Андрей Василюк