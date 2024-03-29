Смерти произошли на фоне предупреждений о сильном ветре и дожде благодаря шторму "Нельсон".

Четыре человека, в том числе британец, погибли после падения в море в результате трех инцидентов на атлантическом и средиземноморском побережьях Испании.

Как пишет Independent, смерти произошли на фоне предупреждений о сильном ветре и обширных дождях из-за шторма Нельсон во многих частях страны, а также предупреждений о высоких волнах на побережье Португалии на юго-западе.

Испанская полиция сообщила, что мальчик марокканского гражданства и взрослый немец погибли на побережье Средиземного моря недалеко от восточного города Таррагона. По данным Гражданской гвардии, немец упал в воду, пытаясь спасти марокканского юношу, и оба погибли.

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Мужчина и женщина погибли после падения в Атлантический океан на северном побережье Испании, сообщили в экстренных службах региона Астурия. Испанское информационное агентство EFE процитировало местные власти, заявившие, что мужчина был британским гражданином.

Службы экстренной помощи сообщили, что спасатели обнаружили тела в ходе двух отдельных инцидентов, произошедших на расстоянии примерно 10 километров (6 миль) друг от друга на участке побережья к западу от северного города Хихон.

Тело мужчины было извлечено из моря без признаков жизни после того, как службы экстренной помощи сообщили, что им сообщили, что человек упал в море. По словам властей, тело женщины, предположительно испанки, было обнаружено после того, как она упала в море и была отброшена волнами на скалы.

Штормовое предупреждение в Европе

В четверг национальная метеорологическая служба Испании предупредила о сильном ветре в нескольких районах полуострова. В их число входило побережье Астурии, где прогнозировались волны высотой 7 метров. Атлантическое побережье Испании не пострадало от засухи, затронувшей ее северо-восток, включая Таррагону, и южные регионы.

Дождь заставил некоторые города отменить шествия Пасхальной недели, запланированные на четверг. Португальский институт моря и атмосферы выпустил предупреждение о высоких волнах в районах побережья этой иберийской страны. На западном побережье прогнозировались северо-западные волны высотой от 4 до 5 метров, а с пятницы по начало субботы ожидались юго-западные волны высотой от 3 до 4 метров.

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