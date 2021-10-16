Он нарушал валютную систему Ирана и участвовал в контрабанде иностранной валюты.

Суд в Иране приговорил бывшего главу центрального банка страны Валлиолла Сеифа к 10 годам тюремного заключения за нарушение валютной системы Ирана.

Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Забихолла Ходеян, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что, помимо нарушения валютной системы, Сеиф также участвовал в контрабанде иностранной валюты.

По словам Ходеяна, Ахмад Арагчи, тогдашний заместитель Сеифа, был приговорен к восьми годам лишения свободы по тем же обвинениям.

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Ходеян добавил, что по этому делу на различные сроки заключения осудили еще восьмерых человек.

Сообщается, что Сеиф руководил центральным банком Ирана в течение пяти лет, до 2018 года. Арагчи был заместителем Сеифа с 2017 по 2018 год.

Осужденные были причастны к нарушениям на валютном рынке в 2016 году, когда иранский риал резко потерял в цене относительно основных иностранных валют.

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Автор: Татьяна Герасименко