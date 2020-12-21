По словам эпидемиолога, после остановки коронавируса люди захотят более интенсивного социального взаимодействия, в результате чего начнутся "гремучие 20-е" XXI-го века.

Прошел примерно год после того, как ученые в Китае идентифицировали коронавирус SARS-CoV-2 как источник новой смертельной респираторной болезни.

За это время более 1,5 миллиона человек умерли от COVID - 19 в мире. Экономики много раз были вынуждены остановиться, а общества - изолироваться дома, позволяя праздникам проходить без семейных собраний и встреч с друзьями. Впереди нас ждет год, в течение которого предстоит провести наиболее сложную с логистической точки зрения кампанию в сфере здравоохранения за все времена.

Читайте такжеКоронавирус начал мутировать: какие страны оказались в зоне рискаНо, как пишет The Guardian, профессор Йельского университета и социальный эпидемиолог доктор Николас Кристакис уверяет, что не все так плохо. Он указывает на определенную закономерность, которую описывает в своей новой книге "Стрела Аполлона: глубокое и устойчивое влияние коронавируса на наш образ жизни".

"Один из аргументов книги заключается в том, что многим людям кажется чужим и неестественным все, что с нами происходит сейчас. Но чума - не новинка для нашего вида. Она лишь нова для нас", - пояснил Кристакис, специализирующийся на вопросах влияния нашего поведения на заражение в обществе.

Его книга, опираясь наблюдения за тысячелетие, предлагает причину для успокоения - чума и пандемия заканчиваются. Им всегда наступает конец. И это происходило еще до того, как у человечества появлялись вакцины. То, как мы реагируем на инфекцию (через социальное дистанцирование, например) определяет силу удара пандемий по нашему обществу. Кроме того, хоть распространение вакцин от Pfizer i Moderna будет самым большим вызовом для здравоохранения в наше время, эти препараты стали одним из величайших достижений человечества.

Если человечеству удастся вакцинировать достаточно большую часть населения (по некоторым подсчетам, примерно 75%), можно будет побороть пандемию значительно раньше и с меньшим количеством смертей, чем она бы закончилась сама.

Читайте такжеThe Economist: 2020-й запомнится как год, когда все изменилось"Мы первое поколение людей, которые, столкнувшись с угрозой впервые, смогли отреагировать в реальном времени с помощью эффективных лекарств. Это потрясающе", - сказал Кристакис.

Затем, когда пандемия закончится, часто наступает период, во время которого люди стремятся к широкому социальному взаимодействию. Кристакис предполагает, что нас ждут вторые "гремучие 20-е". Первые наступили после пандемии испанского гриппа в 1918 году.

"Во время пандемий наблюдается обострение религиозности. Люди становятся скромными, экономят деньги, избегают рисков. И мы наблюдаем все это сейчас, так же как и во время пандемий на протяжении сотен лет", - говорит эксперт.

Экономики древних цивилизаций тоже терпели крах во времена распространения инфекций.

"Многие люди, кажется, думают, что действия наших правительств замедляют экономику. Но это не так. Вирус заставляет экономику замедлиться. Потому что экономики терпели крах даже в древние времена, когда во времена чумы не было правительств, которые бы приказывали закрыть школы или рестораны", - добавил Кристакис.

Читайте такжеВ Испании COVID-19 переболели около 10% населенияОн добавил, что активное будущее не наступит до тех пор, пока общество не разберется с распространением вакцины. Вероятно, этот процесс займет 2021 год. Восстановление от социально-экономических ударов пандемии, скорее всего, будет продолжаться до 2023 года. Но с 2024 года человечество снова будет заполнять стадионы, клубы и наслаждаться процветанием искусства.

"В 2024 году все эти пандемические тенденции будут развернуты. Люди будут неумолимо искать социального взаимодействия, которое может включать сексуальную раскрепощенность, активное расходование денег и сокращение религиозности", - считает Кристакис.

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Перевод: Лесь Дымань