В нем Джонсон повторил, что новое вторжение РФ в Украину приведет к катастрофическим последствиям.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон записал видео в поддержку Украины. Примечательно, свой недавний визит в Киев британский премьер также сопровождал записью видео.

Новое видео опубликовано Джонсоном в микроблоге Twitter.

"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать свою собственную судьбу, и добивается своих альянсов, как и любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - подчеркнул Джонсон в подписи к видео.

Он заявил, что стягивание российских военных к границам Украины является наибольшей угрозой системе европейской безопасности со времени завершения "холодной войны".

Джонсон отметил, что сегодня находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и обсуждает с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, что можно сделать, чтобы Запад противостоял этой угрозе, и чем помочь Украине, чтобы она тоже противостояла угрозе.

"Прежде всего, мы работаем над тем, чтобы мы имели очень жесткий пакет экономических санкций, готовый к автоматическому применению, где бы первый сапог русского солдата не пересек новую суверенную территорию Украины. Мы работаем над тем, чтобы укрепить восточные границы НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Соединенного Королевства, которые разворачиваются везде в странах восточных границ НАТО", - подчеркнул Джонсон.

Также он сказал, что Британия продолжает оказывать поддержку Украине. В частности, речь идет не только о 22 тысячах украинских военных, подготовленных в рамках британской миссии Orbital, но и о предоставлении украинским Вооруженным силам 2 тысяч противотанковых комплексов NLAW, чтобы помочь украинцам обороняться. Он сказал, что считает правильным делом предоставление Украине помощи.

При этом, премьер Великобритании заявил, что сейчас настало время для дипломатии.

"Сейчас самое время для Путина, для россиян осуществлять деэскалацию и разговаривать. Последствия от вторжения будут катастрофическими", - подчеркнул Джонсон.

Он сказал, что хочет видеть Запад единым и решительным, и что необходимо избежать российского вторжения, которое станет абсолютной катастрофой. "Бедой не только для Украины, но для России и для мира", - заявил премьер Великобритании.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания привела в режим готовности тысячу военных на случай необходимости реагирования на гуманитарный кризис и оказания помощи, если Россия осуществит вторжение в Украину.

Как известно, Британия - одна из многих стран мира, которая согласилась поставлять Украине оружие на фоне растущей российской угрозы в Восточной Европе. В январе в Киев прибыла партия противотанкового оружия, чтобы защититься от потенциального вторжения России.

Кроме того, Киев и Лондон заключили стратегические соглашения по строительству морских портов и кораблей для украинского ВМС.