Такое решение дипломаты озвучили вслед за США.

Уже к концу текущего года Британия собирается полностью отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Отказ от импорта был анонсирован министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенгом, пишет ВВС.

Сообщается, что времени до конца 2022 года будет достаточно, чтобы плавно перейти от российских поставщиков к другим, и не навредить потребителям.

Отметим, 8 марта Джо Байден объявил о полном запрете на импорт нефти и газа из России.

По данным Управления энергетической информации (EIA), в 2021 году США импортировали из России в среднем около 20,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в месяц, что составляет около 8% импорта жидкого топлива в США.

Напомним, под Одессой жители заставили любителя "русского мира" извиниться за оскорбление защитников.

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