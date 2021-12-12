По словам врачей, ребенок умер от серьезной черепно-мозговой травмы.

31-летнего жителя Великобритании признали виновным в непредумышленном убийстве собственного племянника: мужчина затряс трехмесячного ребенка до смерти.

Об этом пишет Mail Online.

Трехмесячный Арло Бреслин умер в июне 2018 года в результате серьезной травмы головы в английском Ковентри. Его дядя Джеймс Скотт присматривал за ним утром, пока мама отводила троих старших сыновей в школу, а отец был на работе.

Когда примерно через час мать вернулась домой, она увидела, как Скотт держит Арло на руках, а ребенок не двигался. В дом вызвали скорую помощь.

Читайте такжеВ США полиция поймала 11-летнего серийного угонщика автоМалыша забрали в больницу с остановкой сердца, однако, несмотря на все усилия медиков, через два дня он скончался. Вскрытие показало, что Арло умер от жуткой черепно-мозговой травмы, вызванной намеренной тряской.

Скотта арестовали, и после расследования полиция предъявила ему обвинение в убийстве. Мужчина, однако, отрицал, что тряс своего племянника или как-либо еще его травмировал. Дядя утверждал, что ребенок спал, а когда он пошел его проверить, у малыша якобы начались конвульсии и припадок.

Присяжные признали Скотта невиновным в убийстве, но виновным по альтернативному обвинению в непредумышленном убийстве. Приговор ему вынесут в понедельник.

Как сообщал УНИАН, ранее Сумская местная прокуратура сообщила о подозрении 30-летнему мужчине, который во время игры причинил 4-месячной дочке тяжкие телесные повреждения: отец подбросил ее вверх, однако не смог поймать.

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Автор: Катерина Комолова