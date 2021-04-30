Правоохранители Болгарии подозревают российских ГРУшников в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2011-2020 годах.

Болгария объявила персоной нон грата одного российского дипломата.

Об этом МИД Болгарии сообщил в четверг, 29 апреля, передает DW.

Ведомство также призвало правоохранительные органы РФ "оказать всестороннюю помощь" в расследовании взрывов на складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 годы. В частности, в расследовании уничтожения вещественных доказательств при пожаре, а также отравления трех болгарских граждан, говорится в заявлении.

Отмечается, что министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева "провела обстоятельный и серьезный разговор" с послом России.

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В МИД Болгарии подчеркнули, что София "желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией" и "настаивает на активном и эффективном содействии" Москвы в "прояснении обстоятельств инцидентов", произошедших на болгарской территории.

Захариева также обратила внимание посла РФ на "некоторые публичные комментарии российских официальных лиц, которые болгарская сторона считает совершенно неуместными".

МИД Болгарии "оставляет за собой право принять ответные меры" и призвал Москву "прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Отношения Болгарии и России

Ранее стало известно, что прокуратура Болгарии ведет сбор улик с целью установить причастность шестерых граждан России к четырем взрывам на складах боеприпасов с 2011 по 2020 годы.

Следствие считает, что целью взрывов могло быть оружие, принадлежавшее бизнесмену Емельяну Гебреву, и которое планировались к отправке в Грузию и в Украину.

В прокуратуре отметили, что установлены личности шести граждан России, которые находились в стране в то время, когда происходили взрывы.

Эти россияне могли быть причастны и к попытке отравления Гебрева в апреле 2015 года, отметили в прокуратуре. Так, в 2019 году болгарская полиция сообщила, что подозревает гражданина России Сергея Федотова в попытке убийства Гебрева. Тогда бизнесмену стало плохо на приеме в Софии. Он впал в кому и был госпитализирован, но в итоге остался жив.

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Автор: Александр Топчий