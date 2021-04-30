Болгария высылает российского дипломата / фото ua.depositphotos.com

Болгария объявила персоной нон грата одного российского дипломата.

Об этом МИД Болгарии сообщил в четверг, 29 апреля, передает DW.

Ведомство также призвало правоохранительные органы РФ "оказать всестороннюю помощь" в расследовании взрывов на складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 годы. В частности, в расследовании уничтожения вещественных доказательств при пожаре, а также отравления трех болгарских граждан, говорится в заявлении.

Отмечается, что министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева "провела обстоятельный и серьезный разговор" с послом России.

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В МИД Болгарии подчеркнули, что София "желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией" и "настаивает на активном и эффективном содействии" Москвы в "прояснении обстоятельств инцидентов", произошедших на болгарской территории.

Захариева также обратила внимание посла РФ на "некоторые публичные комментарии российских официальных лиц, которые болгарская сторона считает совершенно неуместными".

МИД Болгарии "оставляет за собой право принять ответные меры" и призвал Москву "прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Отношения Болгарии и России

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Автор: Александр Топчий