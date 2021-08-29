Заседание назначили на апрель следующего года.

Известного российского блогера Юрия Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с рэпером Тимой Белорусских.

Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Как отмечается, музыкант рассказал Дудю о своем уходе из Kaufman, причиной которого стали жесткие условия контракта и разногласия с продюсером. "Рэпер получал 25 процентов прибыли, не мог говорить о дочери и выпускать те песни, которые он хотел", - говорится в сообщении.

"Но владельцам лейбла, супругам Розниченко, эти слова не понравились. Они вооружились всей мощью белорусской справедливости и подали иск о защите чести и достоинства. Ленинский суд Минска начал рассматривать дело, но так как Дудь - соответчик, без него процесс состояться не может", - пишет Телеграм-канал.

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Примечательно, что следующее заседание суда назначено на следующий год - 22 апреля.

Ранее в России на Дудя завели уголовное дело. Блогеру вменяют "пропаганду наркотиков" в интернете.

По информации СМИ, в апреле директор "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты Екатерина Мизулина пожаловалась в полицию на видео в Youtube-канале Юрия Дудя. Претензии у нее вызвало интервью Дудя с рэпером Моргенштерном. В полиции тогда начали административное расследование, но не уточнили, на кого был составлен протокол.

Автор: Юрий Годован