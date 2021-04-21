Издание напоминает, что во времена Холодной войны такое поведение считалось подготовкой СССР к конфронтации.

Кремль готовится к открытой войне с Украиной? Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал, что Россия уже стянула к границе Украины и в оккупированный Крым "более 150 тысяч солдат".

И это крупнейший российский военный контингент под боком Киева за все времена, - пишет Bild. По информации немецкого издания, Москва, похоже уже начала готовить следующий уровень эскалации.

"Теперь миллионы взрослых россиян (мужчины и женщины) должны уведомить местные власти о своем "призывном статусе" (пригодность для службы в армии, номер военного билета и др). Соответствующие электронные и бумажные письма рассылали в последние дни", - пишет издание.

Читайте такжеFinancial Times: Стягивание войск к Украине – это больше, чем попытка Кремля отвлечь внимание от бед РоссииBild напоминает, что во времена Холодной войны в ходе противостояния западного и восточного блоков такая процедура считалась в СССР предыдущим этапом мобилизации.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань