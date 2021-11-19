Минск заявил, что беженцы покинули лагерь, развернутый на территории контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на белорусско-польской границе.
Об этом говорится в письме Беларуси, направленному правоохранительным органам Польши.
Накануне Польша поставила Беларуси ультиматум, чтобы та стабилизировала ситуацию на пограничном переходе, поскольку в последние дни произошло много актов агрессии против польских офицеров.
Белорусская сторона в ответ 19 ноября направила письмо, заявив, что на территории КПП больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб.
Читайте такжеСаакашвили обратился за помощью к властям СШАПредставитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, генерал Анатолий Лаппо подчеркнул, что большинство иностранцев покинули транспортно-логистический центр "Кузьница-Брузги", стихийно размещенный в лесу у границы.
Остальные вылетели вчера, 18 ноября, эвакуационным рейсом из Минска в Ирак.
Беларусь заявила о готовности возобновить движение на этом пограничном переходе.
Отснятые польскими службами кадры с места КПП подтверждают, что беженцы покинули стихийный лагерь, организованный силовиками Лукашенко.
Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС
Как сообщал УНИАН, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.
Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.
Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны.
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