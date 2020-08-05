В Ливане назвали сумму ущерба от взрыва в Бейруте

Ущерб, причиненный взрывом, может достигать 15 млрд долларов.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от разрушительного взрыва, произошедшего в городском порту, может достигать $15 млрд.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

«Ущерб, причиненный взрывом, может быть больше объявленного. Он может достигать 15 млрд долларов», — сказал губернатор.

Читайте такжеВзрыв в Бейруте: в городе объявили чрезвычайное положение, количество жертв возросло

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв. Сообщалось о как минимум 78 погибших и почти 4 тысячах раненых. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram