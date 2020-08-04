Озвучена новая версия взрыва в ливанском Бейруте (фото)

СМИ сообщают о сотнях раненых в Бейруте.

Причиной взрыва в порту ливанского Бейрута могли стать хранившиеся там взрывчатые вещества.

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Такую новую версию озвучил глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим, передает Al Jazeera.

"То, что случилось, - это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Есть много пострадавших и большие разрушения. На видеозаписях с места событий видно разрушенные дома.

Reuters сообщает о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

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