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Озвучена новая версия взрыва в ливанском Бейруте (фото)

21:23, 04 августа 2020
Мир
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Взрыв в Бейруте прогремел 4 августа / фото REUTERS

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Такую новую версию озвучил глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим, передает Al Jazeera.

"То, что случилось, - это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Есть много пострадавших и большие разрушения. На видеозаписях с места событий видно разрушенные дома.

Reuters сообщает о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

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