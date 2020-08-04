Озвучена новая версия взрыва в ливанском Бейруте (фото)
21:23, 04 августа 2020Мир
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СМИ сообщают о сотнях раненых в Бейруте.
Взрыв в Бейруте прогремел 4 августа / фото REUTERS
Причиной взрыва в порту ливанского Бейрута могли стать хранившиеся там взрывчатые вещества.
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Такую новую версию озвучил глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим, передает Al Jazeera.
"То, что случилось, - это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время", — отметил он.
Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Есть много пострадавших и большие разрушения. На видеозаписях с места событий видно разрушенные дома.
Reuters сообщает о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.
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