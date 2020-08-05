Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия

В Бейруте могут ввести чрезвычайное положение.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия после мощного взрыва в порту, который прогремел 4 августа.

Об этом сообщает телеканалSky News Arabia.

Журналисты сообщили, что Совет также предложил премьер-министру Хасану Диаби объявить в городе чрезвычайное положение.

В то же время, глава правительства хотел ввести режим чрезвычайного положения в Бейруте на две недели.

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Как сообщал УНИАН, 4 августа в портовом районе Бейрута произошел мощный взрыв. На видеозаписях с места событий видны разрушенные дома и перевернутые автомобили. Точное количество пострадавших и причины взрыва пока не известны.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил УНИАН, что среди работников Посольства Украины в Ливанской Республике и членов их семей пострадавших нет.

Информация о возможных погибших или пострадавших в результате взрыва гражданах Украины в наши дипломатические учреждения пока не поступала.

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