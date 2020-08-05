Взрыв в Бейруте: число жертв возросло до 70

По последним данным, количество погибших достигло 70 человек, раненых - более 3,7 тыс. человек.

В результате сокрушительного взрыва в столице Ливана Бейруте погибли по меньшей мере 70 людей, еще более 3700 человек - травмированы. Это первая официальная информация о количестве жертв.

Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад, передает Al Jazeera.

"Это катастрофа во всех смыслах этого слова", - сказал Хамад в интервью нескольким телеканалам, посещая больницу в ливанской столице.

Среди погибших - генеральный секретарь ливанской партии "Катаиб" Назар Наджарян, сообщили в пресс-служба партии. Штаб-квартира партии, одной из старейших партий в стране, расположенная прямо у морского порта, где произошел взрыв. Среди пострадавших - жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа в портовом районе Бейрута произошел мощный взрыв. На видеозаписях с места событий видны разрушенные дома и перевернутые автомобили. Точное количество пострадавших и причины взрыва пока не известны.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил УНИАН, что среди работников Посольства Украины в Ливанской Республике и членов их семей пострадавших нет.

Информация о возможных погибших или пострадавших в результате взрыва гражданах Украины в наши дипломатические учреждения пока не поступала.

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