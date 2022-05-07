Белорус Алексей Францкевич: Есть лукашисты, а есть белорусы. Это как кадыровцы и чеченцы - огромная разница

Руководитель Белорусского кризисного центра Алексей Францкевич в интервью УНИАН рассказал, почему большинство белорусов не поддерживают российскую агрессию против Украины, кто такие лукашисты и как белорусские добровольцы, получив боевой опыт в Украине, помогут освободить от диктатуры свою страну.

Буквально на днях британский центр Chatham House опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому больше половины белорусов считают, что они не заслуживают такого же негативного отношения со стороны западных стран, как россияне. И только 15% опрошенных чувствуют вину за войну в Украине. Почему такие цифры? Ведь уже не секрет, что ракеты, которыми обстреливают мирные украинские города, летят, в том числе с территории Беларуси.

Отвечу другими цифрами: тоже недавний опрос в Беларуси выявил, что 86% белорусов против участия в российской агрессии против Украины. Граждане не ассоциируют себя с властью, из-за которой все это происходит. В Белоруссии больше 20 лет диктатура. А в 2020 году, после так называемых президентских выборов, произошел окончательный нелегитимный захват власти с использованием военных.

Единственная страна в мире, которая поддержала нелегитимную, преступную власть в Белоруссии - была Российская Федерация в лице Владимира Путина. Фактически после этого события Беларусь утратила субъектность и сегодня нужно поднимать вопрос об оккупации российскими агрессорами Беларуси.

То есть, белорусы не поддерживают российскую агрессию и против Украины. Мы видим, как в той или иной форме они делают все возможное, чтобы ей противостоять.

Например?

Белорусы Европы с первых дней масштабного вторжения включились в работу и были оказывать помощь беженцами из Украины, ведь на тот момент в Европе уже находились сотни тысяч беженцев из Беларуси, которые уехали после 2020 года. Соответственно, у них уже был опыт работы с вынужденными переселенцами. Они провели огромную работу – это и гуманитарная помощь, и логистика, встречи, расселение…

В Украине белорусы волонтерят и записываются в добровольцы, в тот же батальон Кастуся Калиновского (батальон сформирован в марте 2022 года для защиты территориальной целостности Украины от российского вторжения, - УНИАН)…

…партизанят и пускают под откос поезда с российской техникой?

Белорусы с первых дней помогают украинским спецслужбам, дают информацию о передвижении российских войск, рискуя жизнью.

Дело в том, что после 2020 года нелегитимная власть в Беларуси фактически начала геноцид своего народа. Порядка трех тысяч политических заключенных, сотни тысяч белорусских беженцев… Люди из-за политических преследований вынуждены были покидать свои дома. А, чтобы еще больше запугать людей и прекратить сопротивление, в Беларуси сегодня ввели новое законодательство. К примеру, что внутренние войска могут применять боевое оружие при разгоне мирных демонстрантов. Или что только за призыв якобы к экстремизму предусмотрена смертная казнь.

Поэтому люди, которые сегодня помогают украинцам, которые рассказывают о передвижении российской техники, могут получить 20 лет лишения свободы. А те, кто пускают под откос поезда, рискуют жизнью – им грозит смертная казнь.

Поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора о разных цифрах соцопросов, я бы разделил белорусов на лукашистов и не лукашистов. Считаю, что нужно показать всему миру, украинцам в том числе, это четкое разделение. Есть лукашисты, а есть белорусы. Это то же самое, что есть кадыровцы, а есть чеченцы. Огромная разница.

К слову, о чеченцах. Они тоже сформировали свой добровольческий батальон в Украине и тоже воюют против российской армии, в том числе против кадыровцев. И им очень помогают оппозиционные политики-чеченцы, проживающие в Европе. Помогает ли офис Светланы Тихановской белорусам-добровольцам, воюющим в Украине?

Относительно офиса – не могу сказать. Но вся белорусская диаспора сегодня донатит средства для ЗСУ, в том числе для белорусских добровольцев, огромное количество людей сами хотят вступать в ряды добровольцев, много заявок идет прямо из Беларуси.

И в целом есть множество белорусов, которые хотели бы хоть чем-то помогать. Буквально на днях общался с четырьмя девушками, которые просят, чтобы их пустили в Украину. Они готовы волонтерить, делать, что угодно.

Почему их не впускают?

Так как из Беларуси в Украину летят ракеты, много белорусов попали в нехорошую ситуацию - автоматически стали представителями страны-агрессора. Паспорт Беларуси не дает возможности нормально перемещаться. Кроме этого, заблокированы банковские карточки, есть много других проблемных нюансов…

Понимаете, очень много белорусов после 2020 года хотели удрать от режима Лукашенко. У кого-то не получилось. Кто-то сумел выехать либо в Украину, либо через Украину. К огромному стыду, на сегодня нет четкой, конкретной информации, сколько белорусов на момент полномасштабного вторжения российских оккупантов проживало в Украине, сколько находилось в Мариуполе, в Харькове, в Буче и так далее. Но вне зависимости от этого, Белорусский кризисный центр помогает всем белорусам, которые вынуждены были покинуть свои дома в Украине с началом вторжения.

Признаюсь, эвакуация с оккупированных территорий – это очень тяжело. С одной стороны, граждане Беларуси точно также, как украинцы, прятались от ракетных ударов российских оккупантов по подвалам. С другой стороны, мы столкнулись с тем, что с белорусскими паспортами они не могли попасть в эвакуационные автобусы и поезда. На блокпостах их проверяли чаще. Задавали больше вопросов. К примеру, мне звонил парень, дом которого в Ирпене полностью разбомбили, и он совсем без документов остался… Или еще одна ситуация – белорусская семья – мать, отец и четверо детей самостоятельно эвакуировались из Ирпеня, прятались от бомбежек под разрушенным мостом, но у них тоже были проблемы сесть в поезд и выехать из Украины в Польшу, так как - белорусские документы.

Проблем очень много. Печально, что представители демократических сил, Светлана Тихановская, не сделали ни одного заявления про белорусов, которые находятся на территории Украины. Но мы запустили в Украине "горячую линию" (можно обращаться по номеру телефона +38068-325-61-44 (Телеграм) и на электронную почту belaruscentr@gmail.com), чтобы оказывать адресную гуманитарную помощь, помощь с эвакуацией, психологическую помощь, медицинскую, когда это необходимо.

Пару дней назад у меня состоялась встреча с руководителем миграционной службы во Львовской области, мы сотрудничаем со Службой безопасности Украины, разговариваем с Нацбанком, чтобы как-то эти проблемы решать.

Но все-таки некая дополнительная проверка необходима. Ведь с территории Беларуси не только летят российские ракеты, а и заходят диверсионные группы.

Считаю, что в этом плане нужен индивидуальный подход. Ведь даже по последней переписи населения в Украине, которая была 20 лет назад, здесь проживало больше 250 тысяч белорусов.

И как отличить белорусов от лукашистов?

Верифицировать каждого. Персональная верификация и после нее – легализация, разблокировка счета, возможность въезжать и выезжать из страны… Мы готовы со своей стороны готовы сотрудничать.

Сейчас во Львове мы запустили белорусский информационный центр, чтобы больше говорить о белорусском сопротивлении в Украине и в Беларуси. Ведь что мы сейчас видим в сети? В основном, новости, как из Беларуси по Украине летят ракеты. Мы же хотим больше рассказывать, как белорусы отправили под откос какой-то состав, о работе киберпартизан, о белорусских волонтерах в Буче, в Ирпене, о белорусских добровольцах – тех, кто вопреки угрозе жизни делают все, чтобы приблизить и ковать общую победу над общим врагом.

Белорусы понимают, что они в своей стране сейчас не могут сделать ничего. И понимают, что в Украине решается в том числе судьба Беларуси. То есть, сейчас поднимается вопрос деокупации Украины, а вслед за этим будет вопрос деоккупации Беларуси.

Не думаете, что большинство белорусов, наоборот, затаились и просто ждут, когда Лукашенко не станет? К примеру, существует мнение, что, когда не станет Путина, не будет и путинизма.

Думаю, что у нас появился исторический шанс – всем свободным белорусам объединиться вокруг Украины, с Украиной, чтобы победить общего врага. А после победы Украины – сделать из Беларусь свободной и демократической.

Я уже говорил и повторю - Россия оккупировала Беларусь. Лукашенко – гауляйтер Путина. Это должны четко понимать не только наши западные партнеры, но и сами белорусы. Лукашенко – ставленник Путина, кукловод сидит в Кремле. И сейчас для нас пришел исторический момент – объединить все усилия - чтобы белорусы вступали в добровольческие отряды, а белорусские волонтеры делали все возможное - чтобы помочь Украине. Мы должны консолидироваться и кинуть все силы на общую победу, чтобы в дальнейшем освободить Беларусь. По-другому не будет. Все прекрасно понимают, что без свободной Украины не будет свободной демократической Беларуси.

Речь идет и о том, что после победы Украины белорусские добровольцы пойдут домой, наводить порядок в своей стране?

Мирный протест в Беларуси уже показал свою неэффективность. Ведь силовики в прямом смысле убивали людей. Сейчас, с голыми руками, белорусы ничего не могут сделать.

Но белорусы и в ТрО, и в добровольческих батальонах получили на территории Украины большой боевой, военный опыт. И, когда они вернутся домой, придут на помощь остальным белорусам, чтобы освободить ее от оккупантов. Белорусы своих поддержат и при первой же возможности начнут сопротивление.

Не боитесь, что российская пропаганда, путинская и лукашенковская пропаганда назовут это "гражданская война"?

Сейчас я координирую множество акций, протестов в Европе. Их цель – не только заблокировать грузовые автомобили, следующие из Польши в Беларусь, не только рассказать миру об убитых российскими оккупантами детях, не только просить мир дать Украине оружие. Их цель, в том числе, показать, что Беларусь – с Украиной. Что белорусы и лукашисты – это не одно и то же. Мы хотим показать всему миру, что белорусы не поддерживают нелегитимную власть, не поддерживают русское управление. Как в таких условиях может быть гражданская война?

Беларусь – оккупированная Россией территория. И если кто-то будет говорить о "гражданской войне", он будет повторять те же нарративы, что российская пропаганда в 2014 году по поводу оккупации украинских территорий.

В 2020 году в Беларуси произошел военный захват власти, которая удерживается при помощи силовиков. Все это время нелегитимная власть проводит геноцид собственного народа. Поэтому в Беларуси может быть сопротивление против оккупантов, но ни в коем случае не гражданская война.

Татьяна Урбанская

Татьяна Урбанская