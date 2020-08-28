27 августа белорусы в очередной раз вышли на площадь Независимости в Минске. Ее сразу же окружили омоновцы, которые отпускали только девушек.

В Минске на акции протеста в четверг силовики задержали около 180 человек.

Об этом сообщили в правозащитном центре "Весна", Tut.by.

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Между тем количество задержанных составляет около 180 человек, - говорится в сообщении.

Сначала сообщали о задержании около сотни человек. Правозащитники обнародовали перечень имен демонстрантов, которых задержали.

27 августа белорусы в очередной раз вышли на площадь Независимости в Минске. Ее сразу же окружили омоновцы, которые отпускали только девушек. Мужчин не пропускают. На площади все подземные переходы перекрыли железным забором.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог. В этот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданку Оксану Алешину. Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Некоторые сотрудники государственных органов и журналисты Госканалов на фоне протестов публично заявляют об увольнении.

13 августа агентство Reuters сообщило о возможном введении санкций ЕС против властей Беларуси уже в конце лета.

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Автор: Наталия Печиборщ