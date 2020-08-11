В Беларуси могут ввести режим чрезвычайного положения - СМИ

В стране продолжаются масштабные протесты против фальсификаций на выборах.

Власти Беларуси могут пойти на введение режима чрезвычайного положения из-за масштабных митингов, которые проходит в стране после президентских выборов.

Об этом сообщает издание "Наша Ніва" в Telegram.

"Масштабы протестов 9-10 августа были таковы, что не исключено, что 11 августа в стране может быть введено чрезвычайное положение", - сказано в сообщении.

Другой Telegram-канал - Nexta - сообщает, что на этой неделе президент страны Александр Лукашенко может сбежать из Беларуси. "Настолько злым белорусский народ ещё не был", - пишет автор.

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Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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