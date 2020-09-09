Сейчас Мария Колесникова находится под арестом в минском СИЗО.

Члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову подозревают в попытке захвата власти.

Она первая из белорусских оппозиционеров в этом статусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.

Сейчас Мария Колесникова находится под арестом в минском СИЗО.

"Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак.

Также она уточнила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому "делу Координационного совета", возбужденному по статье о попытке захвата власти.

На сколько задержана Колесникова, пока не известно.

Похищение оппозиционеров в Минске: предистория

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

Протесты в Беларуси: хроника событий

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская, 11 августа выехавшая в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.

24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.

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Автор: Олег Давыгора