России выгодно, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко остался у власти.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

"Абсолютно выгодно, как минимум по двум причинам. Во-первых, геополитически Светлана Тихановская и ее штаб, другие представители оппозиции могут сколько угодно уверять Москву, что они положительно к ней настроены, но в Москве точно знают, что Лукашенко с обрубленными связями на Западе - это гарантия того, что никаких разворотов не будет, а Тихановская - это неопределенность ", - сказал он.