Эксперт считает, что России выгоден Лукашенко как президент Беларуси / REUTERS

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

"Абсолютно выгодно, как минимум по двум причинам. Во-первых, геополитически Светлана Тихановская и ее штаб, другие представители оппозиции могут сколько угодно уверять Москву, что они положительно к ней настроены, но в Москве точно знают, что Лукашенко с обрубленными связями на Западе - это гарантия того, что никаких разворотов не будет, а Тихановская - это неопределенность ", - сказал он.

Вторая причина, по словам эксперта, имеет сугубо философский аспект.

"В Кремле не воспринимают саму идею, что на постсоветском пространстве лидеры могут меняться в результате какого-то массового давления", - сказал он.

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Автор: Андрей Василюк