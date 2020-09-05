России выгодно, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко остался у власти.
Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.
"Абсолютно выгодно, как минимум по двум причинам. Во-первых, геополитически Светлана Тихановская и ее штаб, другие представители оппозиции могут сколько угодно уверять Москву, что они положительно к ней настроены, но в Москве точно знают, что Лукашенко с обрубленными связями на Западе - это гарантия того, что никаких разворотов не будет, а Тихановская - это неопределенность ", - сказал он.
Вторая причина, по словам эксперта, имеет сугубо философский аспект.
"В Кремле не воспринимают саму идею, что на постсоветском пространстве лидеры могут меняться в результате какого-то массового давления", - сказал он.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.
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