После вывода войск из Афганистана США сосредоточили свое внимание на противостоянии Китаю.

Президент США Джо Байден собирает в сентябре саммит лидеров "четверки".

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать в Белом доме премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Японии Йосихиде Суга", – говорится в тексте сообщения.

Предыдущая встреча политиков на высшем уровне состоялась в марте в онлайн-режиме. Саммит в сентябре обещают провести в очном формате.

Читайте такжеДоноры ООН пообещали выделить Афганистану более 1 миллиарда долларов помощиПринятие лидеров "четверки" демонстрирует приоритет администрации Байдена-Харриса по участию в Индо-Тихоокеанском регионе, поясняют в Вашингтоне.

Среди целей встречи указано "решение вызовов ХХІ века".

Лидеры "четверки" сосредоточатся на углублении связей с США, в продвижении практического сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом, решении проблемы климатического кризиса, партнерства в сфере новых технологий и киберпространства, а также содействие свободному и открытому Индо-Тихоокеанского региону.

После вывода войск из Афганистана США сосредоточили свое внимание на противостоянии Китаю. Страны с самой высокой толерантностью к риску – и, следовательно, самой большой готовностью противостоять Китаю – это Япония и Австралия. Обе являются давними союзниками Соединенных Штатов.

После встречи с руководством Японии и Южной Кореи американский глава подтвердил, что они будут работать вместе в ответ на угрозы со стороны КНР. Заявления имели целью передать Пекину четкий и понятный сигнал о недопустимости нарушать текущий глобальный порядок.

Массовое усиление обороноспособности Китая увеличило военное превосходство над США в Азии.

По подсчету экспертов, Китай имеет примерно в пять раз больше истребителей, размещенных в Индо-Тихоокеанском регионе, чем США. По прогнозам Индо-Тихоокеанского командования США, к 2025 году это число вырастет в восемь раз.

Также считается, что Китай развернул около 2 тысяч наземных ракет средней дальности, тогда как у военных США таких в регионе нет.

Автор: Яна Ставская