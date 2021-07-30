Примерно треть невакцинированных американцев готова сделать прививку за деньги.

Президент США Джо Байден призвал правительства штатов и местные власти предлагать по 100 долларов каждому американцу, который вакцинируется от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Белый дом использует более агрессивный подход к борьбе со штаммом "Дельта".

"Президент призывает каждый штат, территорию и местное правительство использовать это финансирование ARP для обеспечения 100 долларов каждому, кто будет вакцинирован", - говорится в сообщении.

По убеждению американского лидера, "финансовые стимулы служат для некоторых людей мотивирующим фактором для вакцинации".

"Это эпидемия невакцинированных. Умирают люди, которые не должны умирать", - заявил Байден.

Согласно обнародованному ранее опросу, треть невакцинированных американцев заявили, что деньги помогут им согласиться на прививку от COVID-19.

Ситуация с вакцинацией в США

В США полностью вакцинировано 48,91% населения, еще 7,83% американцев вакцинированы частично. Администрация Байдена ставила задачу обеспечить 70% взрослого населения США хотя бы одним уколом вакцины от COVID-19 к 4 июля 2021. В Белом доме объясняли, что достичь этой цели не получилось в основном из-за нежелания молодых американцев делать прививки.

Как сообщал УНИАН, жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за прививку от COVID-19. Деньги можно получить только за первую дозу в городском центре вакцинации.

Автор: Олег Давыгора