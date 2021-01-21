Своим решением Байден также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.

Президент США Джо Байден подписал первые документы после церемонии инаугурации и официального вступления в должность.

Байден вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское климатическое соглашение, а также заморозил строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Reuters.

Он заявил, что собирается выполнить свои обещания, данные американскому народу.

Какие указы подписал Байден

Джо Байден подписал документы:

о возвращении США в ВОЗ;

о возвращении США в Парижскую хартию по климату;

об отмене запрета на въезд в США для граждан ряда мусульманских и африканских стран.

об остановке строительства стены на границе с Мексикой;

о новых мерах по борьбе с пандемией коронавируса.

В целом ожидается, что в первый день своего пребывания на посту Джо Байден подпишет 17 исполнительных документов, в том числе 15 указов. Некоторые из них отменят решения, принятые его предшественником Дональдом Трампом, передает CBS.

Читайте также"Нельзя терять время": президент Байден опубликовал свой первый твит и поделился трогательным видео

Инаугурация президента США: что известно

Сегодня, 20 января, состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в этой должности.

Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.

Таким образом, он не встречал Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора