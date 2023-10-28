Встреча готовилась давно и подается как налаживание торгово-экономических связей между странами, заметил Клочок.

В следующем месяце может состояться встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это хороший сигнал для всего мира, хотя встреча и будет иметь промежуточный характер.

Такое мнение высказал в эфире "24 канала" руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, эта встреча готовилась давно. Она подается как налаживание торгово-экономических связей между странами.

Эксперт отметил, что товарооборот между США и Китаем достигает более 600 миллиардов долларов в год, тогда как с Европой – 800 миллиардов. Из-за этого сохранение отношений как со Штатами, так и с Европой для Китая важно.

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"Промежуточной была встреча между Джо Байденом и Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в прошлом году на Бали. Сейчас мы отмечаем ряд визитов в Китай американских представителей. В свою очередь Ван И сейчас работает в США. Китай пошел на встречу США контактировать и восстанавливать отношения", – пояснил Клочок.

Форум станет для Си поводом поехать в США без обязательств. Он также сможет поговорить лицом к лицу с Джо Байденом, услышать его пожелания и найти компромиссы.

В то же время не исключено, что Си привезет и определенные личные положения. Во-первых, стоит принимать во внимание, что Путин посетил форум в Пекине, что свидетельствует о том, что Китай держит РФ на контакте. Кроме того, не стоит забывать о последних заявлениях Си Цзиньпина в отношении Тайваня, которые могут свидетельствовать о претензиях лидера КНР на эти территории. Также может обсуждаться сотрудничество Китая и Ирана в отношении нефти.

"На этом фоне выбивается Путин, который угрожает ядерными испытаниями, выход из Договора о непроведении ядерных испытаний, встреча с террористами ХАМАС – это ряд действий, которые происходят при молчаливом согласии Китая", – подчеркнул аналитик.

Саммит АТЭС важен и тем, что его лидеры будут определять геополитическую конструкцию будущего мира.

"Но по моему мнению, это указывает на полный крах планов Путина, который когда-то пытался строить многополярный мир", – резюмировал Клочок.

Встреча Байдена и Си: что известно

По данным AP, в Китае и США работают над организацией встречи Байдена и Си Цзинпина на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в американском Сан-Франциско.

Агентство отмечает, что принципиальное соглашение о проведении переговоров страны выработали во время встречи министра иностранных дел Китая Ван И с государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. Однако точное время, место и другие детали этой встречи еще не определены окончательно.

Директор китайской программы вашингтонского аналитического центра Stimson Юн Сунь считает, что главным аспектом станет стабилизация двусторонних отношений.

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