Отмечается, что общая стоимость программы B61-12 составляет около 9 миллиардов долларов.

В США заявили, что завершили модернизацию американских ядерных бомб B61-12 (LEP). Об этом сообщает theaviationist.com со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA).

"Завершение B61-12 по графику - это последний пример того, о чем мы говорили в течение нескольких лет: NNSA предоставляет возможности в темпе и масштабе, необходимых нашим партнерам из Министерства обороны и нашим требованиям сдерживания", - заявила администратор NNSA Джилл Хруби.

Отмечается, что общая стоимость программы B61-12 составляет около 9 миллиардов долларов, при этом каждая боеголовка может иметь цену около 22,5 миллиона долларов, учитывая первоначальный план по производству 400 единиц.

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Издание напоминает, что B61 представляет собой семейство тактического ядерного оружия, разрабатываемого США с декабря 1962 года в 14 итерациях

"Модернизированное оружие несет маломощную ядерную боеголовку с четырьмя вариантами мощности и доставляется либо в баллистическом, либо в управляемом гравитационном режиме благодаря новому хвостовому узлу, изготовленному Boeing, который включает в себя пакет точного наведения инерциальной навигационной системы (INS) и два вращающихся ракетных двигателя", - говорится в статье.

Отдельно указывается, что после завершения модернизации B61-12 NNSA переходит к производству бомбы B61-13.

"Согласно отчету Национального управления по ядерной безопасности за октябрь 2024 года, первый производственный блок (FPU) B61-13 запланирован на 2026 финансовый год, а завершение работ запланировано на 2028 финансовый год. Разработка нового варианта была впервые объявлена ​​в 2023 году", - говорится в публикации.

В США заявляли, что B61-13 "усилит сдерживание противников и уверенность союзников и партнеров, предоставив президенту дополнительные возможности против определенных более сложных и крупных военных целей".

Предполагается, что носителем B61-13 сначала будут F-35, а в дальнейшем - поступающие B-21 Raider.

Бомба Б61-12 - что сообщалось ранее

Напомним, B61-12 является новейшим вариантом американского семейства ядерных гравитационных бомб воздушного базирования B61.

Ранее отмечалось, что B61-12 по сути представляет собой комбинацию новых компонентов и отремонтированных компонентов более ранних вариантов, включая B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Ожидается, что она продлит срок службы бомбы B61 на 20 лет.

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