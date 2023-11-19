Александер Шалленберг считает возможным приезд Лаврова на встречу министров ОБСЕ во Скопье.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг положительно высказался насчет возможного присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова на грядущей встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Он заявил, что было бы "правильно" пригласить чиновника на заседание министров ОБСЕ в Скопье. Это необходимо для будущего, указал Шалленберг в интервью Die Presse.

"Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России (Сергея Лаврова). Эта организация необходима для будущего", - заявил он.

Он также высказал готовность вести переговоры с Лавровым и акцентировал, что Европа в вопросах внешней политики должна руководствоваться трезвым и прагматичным подходом.

Отметим, что в 2023 году ежегодная встреча глав МИД 57 стран-участниц ОБСЕ состоится в столице Северной Македонии, в Скопье. Мероприятие запланировано с 30 ноября по 1 декабря.

Россия пытается убить своими действиями ОБСЕ

В октябре 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главным дипломатом Северной Македонии Буяром Османи. На совместной пресс-конференции украинский чиновник подчеркнул, что Россия своими действиями пытается убить ОБСЕ, в котором сейчас председательствует Республика.

Он призвал Северную Македонии поддержать изгнание РФ из Организации. По словам Кулебы, только так есть шанс спасти ОБСЕ.

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