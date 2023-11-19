Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг положительно высказался насчет возможного присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова на грядущей встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Он заявил, что было бы "правильно" пригласить чиновника на заседание министров ОБСЕ в Скопье. Это необходимо для будущего, указал Шалленберг в интервью Die Presse.
"Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России (Сергея Лаврова). Эта организация необходима для будущего", - заявил он.
Он также высказал готовность вести переговоры с Лавровым и акцентировал, что Европа в вопросах внешней политики должна руководствоваться трезвым и прагматичным подходом.
Отметим, что в 2023 году ежегодная встреча глав МИД 57 стран-участниц ОБСЕ состоится в столице Северной Македонии, в Скопье. Мероприятие запланировано с 30 ноября по 1 декабря.
Россия пытается убить своими действиями ОБСЕ
В октябре 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главным дипломатом Северной Македонии Буяром Османи. На совместной пресс-конференции украинский чиновник подчеркнул, что Россия своими действиями пытается убить ОБСЕ, в котором сейчас председательствует Республика.
Он призвал Северную Македонии поддержать изгнание РФ из Организации. По словам Кулебы, только так есть шанс спасти ОБСЕ.