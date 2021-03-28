Каждая партия вакцины - это надежда, что Молдове получится остановить эпидемию и вернуться к нормальной жизни.

В Кишинев прибыла из Румынии еще одна партия вакцины от коронавируса - 50,4 тысячи доз препарата AstraZeneca.

Читайте такжеКитайская вакцина: Степанов заверил украинцев в эффективности CoronaVacОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Румыния передала Молдове еще 50,4 тысячи доз вакцины от COVID-19. Этот транш позволяет нам продолжить и ускорить процесс вакцинации, чтобы защитить жизни как можно большее количество граждан. Спасибо президенту Клаусу Йогааннису и премьер-министру Флорину Кицу. Спасибо, Румыния, за эту щедрую поддержку", - написала президент Мая Санду на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнула, что каждая партия вакцины - это надежда на то, что получится остановить эпидемию и вернуться к нормальной жизни.

"Странам с высоким уровнем вакцинации удалось снизить количество тяжелобольных людей и число смертей. Этого я хочу для Республики Молдова", - добавила президент.

Как известно, в Кишиневский аэропорт 27 февраля прибыла из Румынии первая партия вакцины от коронавируса.

Что этому предшествовало

Накануне пограничники задержали 75 гзаробитчан из Молдовы с фальшивыми справками с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

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Автор: Екатерина Жирий