В Кишинев прибыла из Румынии еще одна партия вакцины от коронавируса - 50,4 тысячи доз препарата AstraZeneca.
Читайте такжеКитайская вакцина: Степанов заверил украинцев в эффективности CoronaVacОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
"Румыния передала Молдове еще 50,4 тысячи доз вакцины от COVID-19. Этот транш позволяет нам продолжить и ускорить процесс вакцинации, чтобы защитить жизни как можно большее количество граждан. Спасибо президенту Клаусу Йогааннису и премьер-министру Флорину Кицу. Спасибо, Румыния, за эту щедрую поддержку", - написала президент Мая Санду на своей странице в Facebook.
Глава государства подчеркнула, что каждая партия вакцины - это надежда на то, что получится остановить эпидемию и вернуться к нормальной жизни.
"Странам с высоким уровнем вакцинации удалось снизить количество тяжелобольных людей и число смертей. Этого я хочу для Республики Молдова", - добавила президент.
Как известно, в Кишиневский аэропорт 27 февраля прибыла из Румынии первая партия вакцины от коронавируса.
Что этому предшествовало
- Накануне пограничники задержали 75 гзаробитчан из Молдовы с фальшивыми справками с отрицательными результатами тестов на коронавирус.
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