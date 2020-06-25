Основателю WikiLeaks Ассанжу предъявили новое обвинение

Его обвиняют в сговоре с хакерами из группировок Anonymous и LulzSec.

Власти США вынесли второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Читайте такжеВ Швеции прекратили расследование по обвинению Ассанжа в изнасилованииОб этом сообщается на сайте американского Министерства юстиций.

Ассанжа обвиняют в сговоре с хакерами из группировок Anonymous и LulzSec для крупнейшего взлома секретной информации в истории США.

По информации Минюста, в 2012 году основатель WikiLeaks связался с лидером LulzSec и предоставил список целей для взлома. Ассанж, утверждает ведомство, просил предоставлять ему в том числе материалы ЦРУ и АНБ. Кроме того, WikiLeaks публиковал электронные письма американской разведывательной консалтинговой компании, которые в результате взлома получили хакеры, связанные с Anonymous и LulzSec.

Как известно, ранее Ассанжа обвинили по 18 пунктам, 17 из которых связаны с незаконным получением и публикацией секретных данных, а один – со сговором с целью компьютерного взлома. Новое заключение не предусматривает новых обвинений, но расширяет масштаб сговора с целью компьютерного взлома. По всем пунктам основателю WikiLeaks грозит до 175 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, что у основателя WikiLeaks Ассанжа за время пребывания в посольстве Эквадора родилось двое детей.

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