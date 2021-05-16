Иллюстративное фото / REUTERS
Армия Израиля сегодня ночью нанесла удар по резиденции главы правительства группировки ХАМАС Яхьи Сануара в Секторе Газа.
Об этом пишет newsru.co.il. СМИ сообщает о наличии убитых и раненых вследствие удара. Эту информацию подтверждает руководство группировки.
При этом пока неизвестно, пострадал ли сам Яхья Сануар.
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Ранее сегодня в Израиле сообщили о новых мощных ударах из Сектора Газа.
Обострение палестино-израильского конфликта
- Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
- Глава Политбюро ХАМАСа Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.
- Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.
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