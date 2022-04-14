62-летний Фрэнк Джеймс арестован через 30 часов после того, как он открыл огонь по пассажирам в метро, ранив 10 человек.

Полиция Нью-Йорка арестовала 62-летнего Фрэнк Джеймса, предположительно устроившего в понедельник стрельбу в вагоне поезда на бруклинской ветке метро.

Об этом сообщает "Голос Америки". При аресте подозреваемый не оказал сопротивления.

Джеймс Эссиг, главный детектив полиции NYPD, сообщил, что за Фрэнком Джеймсом тянется история арестов еще с 90-х годов: он был 9 раз арестован в Нью-Йорке в 1992-1998 годах, и еще 3 раза арестован в штате Нью-Джерси в 1991-1992 и 2007 годах.

Предополагается, что полуавтоматический пистолет Glock, примененный во время стрельбы в подземке, был приобретен Фрэнком Джеймсом в 2011 году в штате Огайо.

В случае признания виновным преступнику грозит пожизненное заключение.

Из-за стрельбы было ранено 10 человек, и еще 13 пострадали от симптомов удушья или получили другие травмы в давке, которая возникла, когда пассажиры пытались вырваться из задымленного вагона метро. Перед тем, как открыть огонь по людям, Фрэнк Джеймс устроил дымовую завесу, открыв канистру с газом. Сразу после атаки ему удалось скрыться.

По данным властей, преступник произвел 33 выстрела из пистолета Glock калибра 9 мм. Это оружие было обнаружено позднее вместе с тремя обоймами, топором, несколькими петардами и канистрой с бензином.

Полицейские NYPD также обнаружили арендованный Джеймсом грузовой автофургон фирмы U-Haul, припаркованный на одной из улиц Бруклина. Фургон был арендован в Филадельфии. Кроме того, недалеко от места преступления был найден личный автомобиль Джеймса.

Сейчас следователи изучают аккаунты Фрэнка Джеймса в соцсетях и его видеоролики в Youtube. По предварительной информации, в своих постах он критиковал мэра Нью-Йорка и говорил о нелегкой судьбе городских бездомных.

Во время пандемии в Нью-Йорке произошел резкий рост количества насильственных преступлений, в том числе в метро. Так, в нью-йоркской подземке имел место целый ряд нападений, в ходе которых пассажиров сталкивали с платформ на рельсы.

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