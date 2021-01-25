Германия настаивает на том, чтобы подождать и посмотреть, что с Навальным будет через 30 дней.

Евросоюз не будет наказывать Россию новыми санкциями за заключение оппозиционера Алексея Навального при одном условии: Кремль должен отпустить его на волю. Об этом заявили министры иностранных дел стран ЕС сегодня. На следующей неделе главный европейский дипломат отправится в Москву.

Как пишет Reuters несмотря на призывы стран Балтии, а также Италии и Румынии ввести новые санкции против российских чиновников, Германия настаивала на том, чтобы дать Кремлю больше времени.

"Мы договорились сегодня дождаться дальнейшего судебного решения, подождать и посмотреть... отпустят ли Алексея Навального на свободу через 30 дней", - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Читайте такжеПрезидент Польши призвал ЕС ужесточить санкции против РоссииВерховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель сказал, что на следующей неделе отправится в Москву, чтобы попытаться убедить Кремль отпустить как самого Навального, так и участников протестов в его поддержку, который арестовали в минувшие выходные. Лидеры ЕС могут обсудить дальнейшие действия на запланированном саммите 25-26 марта.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что ЕС должен послать "очень четкий и решительный сигнал" Москве, одобрив санкции в рамках новых положений по защите прав человека. Они позволяют быстро одобрить заморозку активов и запретить пересекать границу европейских стран.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Перевод: Лесь Дымань