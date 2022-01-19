Генеральный секретарь ООН Гутерриш предложил Меркель пост председателя консультативного совета по глобальным общественным благам.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась занять одну из должностей в Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

Как сообщает немецкое агентство, должность ей предложил генеральный секретарь ООН Антонину Гутерриш в ходе двустороннего телефонного разговора.

Речь шла о должности председателя консультативного совета по глобальным общественным благам. Этот совет в ООН занимается урегулированием вопросов в сфере международной торговли и безопасности полетов.

В офисе Меркель сообщили, что экс-канцлер поблагодарила Гутерриша за предложение работать в ООН, но отказалась от него.

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Как сообщал УНИАН, 26 октября Меркель официально перестала быть канцлером Германии. После того, как она ушла с должности, то не раз отмечала, что больше не будет заниматься политикой.

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