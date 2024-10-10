В формировании расширенного отчета участвовали несколько групп аналитиков из различных международных центров.

Европейские страны, Великобритания и Украина должны срочно укрепить коллективную безопасность, создав "банк НАТО" для финансирования оборонных расходов.

Об этом говорится в широком отчете международных аналитических центров, который оказался в распоряжении The Guardian. Согласно документу, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, это может привести к значительному сокращению оборонных расходов США в Европе, навязыванию Украине мирного соглашения с уступками в пользу России или даже к выходу США из НАТО. Это будет иметь серьезные последствия для обмена разведданными и выполнения статьи 5 о коллективной самообороне НАТО.

Первый президентский срок Трампа был отмечен отменой соглашений, введением тарифов на союзников и поддержкой авторитарных режимов, отмечает один из авторов отчета Сэм Гудмен. Он призвал европейских лидеров укрепить европейскую оборону и безопасность на случай второго срока Трампа.

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Отчет подготовили британский проект New Diplomacy Project и немецкий Фонд Фридриха Эберта, которые сотрудничают с Социал-демократической партией Германии. Документ опубликовали накануне встречи нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте с британскими лидерами в Лондоне.

Трамп ранее заявлял, что в случае победы на выборах заставит Украину договариваться с президентом России Владимиром Путиным. Отчет предупреждает, что Кремль будет требовать слишком много, а такой мирный план, вероятно, провалится.

Чтобы смягчить последствия второго президентства Трампа, предлагается создать многостороннее кредитное учреждение - банк НАТО. Он поможет странам НАТО экономить на оборонных закупках, предоставляя займы под низкие проценты и с более длинными сроками погашения.

Отчет также рекомендует Великобритании подготовить или обновить соглашения по безопасности с Германией, ЕС и Францией, чтобы усилить оборонные возможности, включая системы ПРО, дозаправку самолетов, кибербезопасность и другие совместные проекты.

Авторы прогнозируют, что Трамп может подорвать НАТО и использовать свой "мирный план" для ограничения военной помощи Украине, что вызовет серьезные дипломатические и военные последствия для Европы.

Доктор Джейд МакГлинн, один из авторов отчета по проекту новой дипломатии, сказала, что европейские лидеры должны сейчас активно рассмотреть меры, чтобы заблаговременно поддержать Украину в случае переизбрания Трампа в ноябре:

"Хотя у Трампа будет ограниченное политическое поле для маневра в отношении политики в отношении Украины, когда речь идет о предоставлении летальной помощи, стратегической двусмысленности и дипломатических рычагах влияния, он может стремиться подорвать альянс НАТО и использовать свой "мирный план", чтобы ограничить дальнейшую летальную помощь Украине".

Позиция Трампа по Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно повторял тезис о том, что может закончить войну в Украине за 24 часа - даже до вступления в полномочия, если победит на выборах. Обычно он не раскрывает деталей своего плана, ограничиваясь лишь упоминаниями своих хороших отношений с Путиным.

В конце сентября Трамп впервые со времен своего президентства встретился с Владимиром Зеленским. После этой встречи он пообещал, что будет добиваться справедливого окончания войны, хотя ранее таких уточнений он никогда не делал.

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