В США отметили, что в Беларуси могут не признавать наличие американского гражданства у лиц с двойным гражданством.

Госдепартамент США рекомендовал американцам отказаться от поездок в Беларусь.

В Госдепе объяснили это произвольным соблюдением законов и риском быть задержанным, а также ситуацией с COVID-19.

"Власти Беларуси задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, за якобы принадлежность к оппозиционным партиям и якобы участие в политических митингах. Граждане США были арестованы в районе проведения демонстраций. Некоторые из них стали жертвами преследований и жестокого обращения со стороны белорусских чиновников. Власти этой страны нацелены на лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ", - сказано в сообщении.

В США отметили, что в Беларуси могут не признавать наличие американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также отказать в возможности консульской помощи таким людям, либо препятствовать ее оказанию.

Помимо этого, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Беларуси сохраняется очень высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Это также влечет ограничения для поездок американцев в эту страну.

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Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет принудили сесть в Минске по команде белорусских диспетчеров, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. Лайнер проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Александр Топчий