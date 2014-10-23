КНДР закроет границу для туристов из всех стран из-за Эболы

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. Информация поступила от туристических операторов, которые работают с изолировавшей себя от внешнего мира страной.

"Мы получили официальные новости от наших партнеров в КНДР, что с завтрашнего дня будет запрещен въезд туристам из любой страны, независимо, где они недавно находились", — говорит представитель китайского туроператора Young Pioneer Tours Гарет Джонсон.

"Пока не ясны временные сроки запрета. Мы надеемся до конца года принять три запланированных тура", — отмечает представитель северокорейской турфирмы Koryo Tours Ник Боннера.

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Ранее власти КНДР были намерены ужесточить меры по выявлению признаков вируса у прибывших в страну туристов. Однако случаи заражения вируса Эбола не были зафиксированы в стране.

Как известно, вирус лихорадки Эбола стремительно распространяется в Западной Африке. По информации ВОЗ, количество зараженных уже составляет более 9800 человек, около 4,5 тысяч человек умерли. Вирус распространился уже в новых районах Сьерра-Леоне и Гвинеи. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.