Нечего тут по ночам летать: Жириновский свалил вину за авиакатастрофу на главу Total

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность в том, что водитель снегоуборочной машины не виновен в авиакатастрофе в московском аэропорту Внуково.

Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Ответ простой: виноват лётчик, экипаж… Виноват аэропорт, диспетчер – туман был, нельзя было давать разрешение на вылет… Виноват сам покойный, потому что, чего ты летишь так поздно ночью?» - отметил Жириновский.

По его словам, одна из основных причин подобных катастроф – человеческая жадность.

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«У лётчика день расписан зарабатывать – вот, он заработал деньги теперь? Полетел бы утром… А что он летит ночью? Деньги-деньги-деньги! Вот, всё и кончается плохо. Жадность фраера сгубила, жадные все… 300 метров видимость, ты куда летишь, не понимаешь, что через пять секунд видимости уже не будет? Лётчик больной, сумасшедший... Всё торопятся быстрей – «мы смелые, мы взлетим, у нас получится», - уверен лидер ЛДПР.

Напомним, частный самолет Dassault Falcon 50 разбился во Внуково при взлете ночью 20 октября. В результате столкновения со снегоуборочной машиной самолет полностью сгорел, погибли четыре человека, находившиеся на борту, включая президента Total Кристофа де Маржери.