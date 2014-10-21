Швеция расширила зону поиска российской подводной лодки

Хотя премьер министр Швеции уверяет, что повода для чрезвычайного беспокойства пока нет, в парламенте уже звучат призывы увеличить финансирование обороны страны, сообщает ТСН.

Читайте такжеШвеция для поисков неизвестной подлодки закрыла воздушное пространство над 30 тысячами острововВместе с тем, в шведских военно-морских силах подчеркивают, что они не знают, где точно находится иностранная субмарина. У военных есть лишь предположения. Главной задачей, если действительно найдется российская субмарина, называют не потопить ее, а "выяснить, что происходит".

На данный момент в поисковой операции задействованы беспрецедентные силы. Корабли, вертолеты, сухопутные войска. В общем - две сотни военных.