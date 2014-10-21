В Китае за год казнили более 2 тысяч человек

В течение года в Китае казнили 2,4 тысячи людей, которые были осуждены за различные преступления. Об этом сообщают правозащитники из фонда Дуй Хуа, которые имеют глубокие связи в юридических кругах КНР, передает ZN.UA со ссылкой на Der Spiegel.

Эксперты говорят, что китайская Фемида в 2014 году не уменьшила количество смертных приговоров, которые являются государственной тайной в стране. Свои выводы правозащитники сделали на основе опубликованных заявлениях и служебной информации, которую они получили через свои источники.

В Дуй Хуа также отмечают, что больше всего казней было проведено в результате антитеррористической кампании в неспокойном Синцзянь-Уйгурском автономном округе.

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Правозащитники отмечают, что начиная с 1983 количество смертных приговоров в КНР существенно уменьшается. В частности, 31 год назад в стране казнили 24 тысячи человек. К 2002 году количество смертных приговоров сократилось ровно на половину. Начиная с 2007 года много дел начали отправлять на повторное рассмотрение, что привело к еще большему уменьшению казней.

Несмотря на это, правозащитники отмечают, что количество казней может вырасти до конца года. Поскольку только на прошлой неделе в Китае к смерти были приговорены 12 человек.