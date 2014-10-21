В Китае стали реже применять смертную казнь
11:40, 21 октября 2014Мир
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Правозащитная организация Dui Hua Foundation отметила уменьшение случаев применения высшей меры наказания в Китае в минувшем году.
REUTERS
По данным организации, в прошлом году в Китае казнили 2400 человек, что на 20% меньше, чем в 2012 году, передает Русская служба Би-би-си.
Правозащитники опасаются, что в этом году число казней может оказаться выше из-за антитеррористической операции китайских властей в провинции Синьцзян, известной частыми столкновениями на межконфессиональной и межнациональной почве.
Читайте такжеГенсек ООН призвал все государства отменить смертную казньПравозащитники говорят, что китайские власти нередко прибегают к высшей мере наказания в рамках антитеррористической операции.
Китай неоднократно подвергался критике международных организаций по защите прав человека за слишком активное применение смертной казни.
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