В Китае стали реже применять смертную казнь

По данным организации, в прошлом году в Китае казнили 2400 человек, что на 20% меньше, чем в 2012 году, передает Русская служба Би-би-си.

Правозащитники опасаются, что в этом году число казней может оказаться выше из-за антитеррористической операции китайских властей в провинции Синьцзян, известной частыми столкновениями на межконфессиональной и межнациональной почве.

Читайте такжеГенсек ООН призвал все государства отменить смертную казньПравозащитники говорят, что китайские власти нередко прибегают к высшей мере наказания в рамках антитеррористической операции.

Китай неоднократно подвергался критике международных организаций по защите прав человека за слишком активное применение смертной казни.