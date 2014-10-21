Латвия запретит выдачу россиянам вида на жительство в обмен на покупку квартиры

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально перед рассмотрением в первом чтении одобрила поправки к закону об иммиграции, предусматривающие прекращение выдачи видов на жительство (ВЖН) гражданам РФ за покупку недвижимости, передает российское агентство РИА Новости.

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Запрет на выдачу видов на жительство гражданам России, покупающим недвижимость в Латвии, предложила ввести партия "Visu Latvijai!" ("Все — Латвии!"), которая придерживается крайне жесткой национальной политики. Партия считает, что из-за выдачи видов на жительства в республике растет число русскоязычного населения, что, по мнению партии, угрожает национальной безопасности Латвии.

С 2010 по 2014 год в рамках инвестиционной программы Управление по делам гражданства и миграции получило 12,427 тысячи прошений о предоставлении временных видов на жительство от 5 267 инвесторов и 7 160 членов их семей. Положительное решение было принято в 94,7% случаев. Первого сентября 2014 года вступили в силу поправки к иммиграционному закону, повышающие минимальную стоимость недвижимости, после покупки которой иностранец может запросить вид на жительство в Латвии, со 150 тысяч евро до 250 тысяч евро, и ее кадастровой стоимости — с 50 тысяч до 80 тысяч евро.