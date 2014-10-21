Следствие назвало четыре версии причин крушения самолета во "Внуково"

Среди версий, в частности, вина пилотов и диспетчеров, сообщил во вторник журналистам руководитель московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Иван Сибул.

Об этом пишет РИА Новости.

"Есть различные версии происшествия: вина пилотов, вина диспетчеров, вина водителя снегоуборочной машины, плохая видимость", — сказал он.

При этом, по его словам, самолет задел машину передней стойкой шасси и перевернулся. Сейчас следователи выясняют, есть ли видеозапись ЧП. Он добавил, что рассматривается вопрос об отстранении ряда сотрудников аэропорта от выполнения обязанностей.

Легкомоторный самолет "Фалькон" разбился в ночь на вторник в московском аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека. Предполагается, что причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной.