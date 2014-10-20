У армии КНДР появилась подводная лодка нового поколения

Как сообщает американо-южнокорейский портал 38north.org сейчас подводная лодка находится на судоверфи в городе Сінпхо.

В соответствии с фото, сделанным со спутника 24 июля, длина субмарины составляет около 67 метров, а ширина - 6,6 метра. По словам экспертов, субмарина по форме и размеру похожа на подводные лодки РФ класса "Кило" и "Лада" и субмарины бывшей Югославии.

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По словам экспертов, возможно, речь идет о экспериментальной модели субмарины, которая используется для проверки определенных параметров дизайна и оборудования. Специалисты также утверждают, что, скорее всего, эта подводная лодка не является прототипом субмарины, которая будет использоваться северокорейскими военными для пуска баллистических ракет.

Тем временем, в территориальных водах Швеции ищут иностранную подводную лодку. Шведские СМИ уже говорят о российской субмарине, а Минобороны РФ опровергает эту информацию.