В Таиланде туристический катер столкнулся с рыбацкой лодкой

По меньшей мере два человека пропали без вести после столкновения быстроходного катера с туристами с рыбацкой лодкой в Адаманском море в районе острова Пхи-Пхи в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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По предварительной информации, 35 туристов были спасены. Многие из них получили ранения. Сообщается, что на борту туристического катера были граждане Китая, Южной Кореи и ряда европейских стран.