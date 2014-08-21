Парламент Таиланда избрал премьер-министром генерала

08:31, 21 августа 2014
Мир
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Парламент Таиланда - национальная законодательная ассамблея, сформированная военным правительством, избрала премьер-министром страны генерала Праюта Чан-Оча.

REUTERS

Он был единственным кандидатом на этот пост и набрал больше 50% голосов. Выборы были показаны в прямом эфире на государственном телеканале, передает ИТАР-ТАСС.

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Назначение на пост должно пройти формальную процедуру одобрения королем Таиланда Пумипоном Адульядетом.

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