Парламент Таиланда избрал премьер-министром генерала

Он был единственным кандидатом на этот пост и набрал больше 50% голосов. Выборы были показаны в прямом эфире на государственном телеканале, передает ИТАР-ТАСС.

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Назначение на пост должно пройти формальную процедуру одобрения королем Таиланда Пумипоном Адульядетом.